Silivri\'de Kaza: Sürücü Hastalandı

SİLİVRİ'de seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlanan hafif ticari araç yoldan çıkarak otluk alana savruldu. Buğday tarlasını çevreleyen tahta çitlere çarparak duran araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Semizkumlar Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EPS 545 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, Edirne istikametinde seyir halindeyken rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak otluk alana girdi. Bir süre ilerleyen hafif ticari araç, buğday tarlasını çevreleyen tahta çitlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.