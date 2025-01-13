Silivri\'de MEB AKUB Ekibi Tanıtım ve Eğitim Programı Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birliği) tanıtım ve eğitim programı düzenlendi. Silivri Belediyesi, ekibe hem ekipman hem de afet bölgelerine ulaşım için lojistik destek sağlayarak katkıda bulundu.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birliği) tanıtım ve eğitim programı düzenlendi. Programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, Kızılay İlçe Başkanı Emrah Aydın ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yılmaz katıldı. 32 kişilik MEB AKUB ekibi, afetlere hazırlık adına çalışmalarına resmi olarak başladı.

Kaymakam Toğan, afetlere hazırlık konusunun önemine vurgu yaparak, "Bu ekip, ilçemiz ve ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, MEB AKUB ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

MEB AKUB ekibinin kurulmasını desteklediklerini belirten Fatih Yavuz, "Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğretmen ve yöneticilerinden oluşan 32 kişilik bu ekip, ilçemiz ve ülkemiz adına çok kıymetlidir. Bu ekibin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Maddi ve manevi olarak üzerimize düşen her ne varsa yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Silivri Belediyesi'nin MEB AKUB ekibine sağladığı desteklerden bahseden Başkan Yardımcısı Yavuz, kişisel koruyucu ekipmanlar (baret, lamba, iş gözlüğü, maske, eldiven ve yelek) temin ettiklerini söyledi. AFAD standartlarına uygun arama kurtarma malzemelerinin belediye tarafından karşılanacağını kaydeden Yavuz, ekibin afet bölgelerine ulaşımı için araç desteği sağlanacağını dile getirdi.