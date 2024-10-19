Silivri'de Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtımı Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, Gazitepe Mahallesi'nde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bu projenin ilk adımını Gümüşyaka Mahalle'mizde başlattık, ardından Ortaköy Mahalle'mizde sürdürdük, Büyükçavuşlu Mahalle'mizde devam ettik ve şimdi dördüncü dağıtımımızı Gazitepe Mahalle'mizde gerçekleştiriyoruz" dedi. Başkan Balcıoğlu, toplam 20 mahallede bin 20 çiftçiye arpa tohumu desteği sağladıklarını açıkladı.

Silivri Belediyesi, Gazitepe Mahallesi'nde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Törene Başkan Balcıoğlu, Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

2 bin 75 üreticiye ulaşarak toplamda 415 ton arpa tohumu dağıtmayı hedeflediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Tarım yoksa, gıda güvenliği yoktur"

"Bu destekle 19 bin dönüm arazimiz arpa tohumlarıyla buluşacak. Projemiz kapsamında çiftçilerimize sağladığımız katkı, 6 milyon TL'nin üzerinde olacak. Tarım yoksa, gıda güvenliği yoktur. Dünyada yaşanan savaşlar, krizler ve ekonomik belirsizlikler, gıda üretiminin ve güvenliğinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve Silivri'de tarımın gücünü her geçen gün daha da artırıyoruz. Belediyecilik anlayışımızda ranta uzak, halka yakın olmak her zaman önceliğimizdir. Bu anlayışla çiftçimize verdiğimiz destekleri artırarak sürdürdük. Bu toprakları beton yığınlarına teslim etmeyeceğiz. Tam tersine, bu toprakları emekle, alın teriyle, üretimle yeşerteceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Ekrem Başkan'ımızın tarıma verdiği destekle, İstanbul genelinde tarım alanları yeniden hayat buldu. 51 bin dekar tarım alanı yeniden ekildi" diye konuştu. Başkan Balcıoğlu, İBB Meclis üyesi olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'nda görev yaptığı dönemde Silivri için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçilere 80 bin yazlık fide, 34 bin saman balyası, bin 250 torba ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği ile distilasyon hizmeti gibi birçok farklı alanda katkı sunduklarını açıkladı. Bugüne kadar tarıma 16 milyon TL değerinde destek sağladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, bu desteklerin daha fazlasını yapacaklarını vurguladı.