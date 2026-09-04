Silivri'deki gemi çatışmasında 2 kaptan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrole bırakıldı - Son Dakika
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Silivri'deki gemi çatışmasında 2 kaptan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrole bırakıldı

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Silivri açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu batan gemide yaşamını yitirenlerle ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki diğer 4 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı; soruşturma devam ediyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tugberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ile deniz kazası bilirkişi heyetince düzenlenen ön tespit raporuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M/T Alsu isimli gemide birinci kaptan olarak görev yapan şüpheli A.E'nin seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, olay sırasında üçüncü kaptan ve vardiya zabiti olarak görev yapan şüpheli M.E'nin ise çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin şekilde almadığı tespit edilmiştir. Mevcut aşamadaki delil durumu ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, şüpheliler A.E. ve M.E. üzerlerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler B.H, N.M, M.G. ve S.A. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki gemi çatışmasında 2 kaptan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrole bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'deki gemi çatışmasında 2 kaptan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrole bırakıldı - Son Dakika
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