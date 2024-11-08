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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Silivri İlçesi Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Vali Gül, saha ziyaretlerinde bulundu.

Silivri İlçesi Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Başkan Balcıoğlu ve Kaymakam Tolga Toğan da katıldı. Toplantıda muhtarlar mahallelerine özgü sorunlarını anlattı.

Vali Gül, muhtarlarla ve gerekli kurumlarla iş birliği içinde daha güzel bir Silivri inşa edileceğini belirterek, "Kamera sayımız İçişleri Bakanlığı'nın bir projesi olarak iki katına çıkartılacak. Dolayısıyla olması gereken her yerde kameramız olacak" diye konuştu.

Deprem konusunda hassas olduklarını da dile getiren Gül, metruk binaların gündemden çıkması gerektiğini söyledi. Tarım arazilerindeki kaçak yapılaşmaya karşı olduklarını bildiren Gül, "Tarım arazilerinde adı ne olursa olsun yapılaşmaya müsaade etme şansımız yok. Muhtarlarımızın çok görevi var, en önemlilerinden biri de kaçak yapılaşmayı ihbar etmeniz. Devletin arazilerini korumanız" dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, kurumlararası iş birliği ile ilçenin potansiyelini en etkin şekilde ortaya koymak istediklerini söyledi. İstanbul'un tarım alanlarının yüzde 56'sının Silivri'de bulunduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin yaklaşık 500 kilometre tarım arazisiyle ekonomiye, tarıma ve sanayiye hizmet verdiğini vurguladı.

Silivri'de tarım istihdamının yüzde 3 seviyesinde olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, şunları dile getirdi:

"İstanbul'da bu oran yüzde 1'in altına düşmüştür. Hedefimiz, öncelikli olarak bu oranı yüzde 5-6 seviyesine çıkarmaktır.Tüm tarım arazilerimizin işlenebilir hale gelmesi için tarım politikalarımızı güncelleyerek, bu alanı daha cazip hale getirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Tarım Lisesi mezunlarımızı destekliyor ve sayılarının artması için çalışıyoruz."

Hedeflerin arasında Silivri'ye tarım ve hayvancılık merkezli bir yaşam bilimleri devlet üniversitesi kazandırmak olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, iş birliklerine de açık olduklarını vurguladı.

İlçede yapımı planlanan Gösteri ve Performans Sanatları Merkezi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında ertelediklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Hizmet sektörünün istihdam içindeki payını Silivri'de artırmayı hedefliyoruz. İstanbul'da yüzde 66 olan oran Silivri'de yüzde 49 seviyesinde kalıyor, bu oran Türkiye ortalaması olan yüzde 55'in oldukça gerisinde. İlçemize bir Gösteri ve Performans Sanatları Merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu projeyi tasarruf tedbirleri nedeniyle 2027 yılı yatırım programına aldık. Bu noktada Gençlik Merkezi'mizi tamamen kendi kaynaklarımızla inşa etmekteyiz. Kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı ve Silivri'nin genç nüfusuna ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt verecek bu merkezle geleceğimize yatırım yapıyoruz."

Silivri'nin bereketli topraklarını korumaya söz verdiklerii hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"6 aylık süreçte tarım arazilerimize yapılan 100'den fazla kaçak yapıyı yıktık. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sadece bu hafta Akören Mahallemizde tarım arazilerimize yapılan 10 kaçak villayı yıktık. Yine depremle mücadele kapsamında kentsel dönüşüm için 35 riskli yapımızın yıkımını gerçekleştirdik. Ayrıca 29 riskli binamızın daha tespit çalışmalarını tamamladık yıkımı için tahliye işlemlerimizi başlattık."

Başkan Balcıoğlu, geleceğin Silivri'si için "Vizyon 2050" mesajı verdi. Stratejik bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Balcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğin Silivri'si için hedef 2050"

"İstanbul ve çevre bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel dağılım, nüfus öngörüleri ve kaynak planlamaları üzerinde kapsamlı bir süreç yönetmek arzusundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek adına, Bakanlık, Valilik ve Belediye iş birliğiyle hane halkı anketlerini içeren veri toplama çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Bu çalışmalar için Valiliğimizin desteklerini bekliyoruz. Yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sürdürülebilir, verimli ve dengeli bir Silivri yaratmak için hep birlikte ilerlemeyi temenni ediyorum."

Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Tolga Toğan, mahallelerin her hafta ziyaret edildiğini belirtti. Toğan, tespit edilen sorunların Silivri Belediyesi ve il düzeyinde kurumlarla paylaşıldığını aktardı. Silivri Belediyesi ve diğer kurumlarla iş birliğine hazır olduklarının altını çizen Toğan, katkıları için Balcıoğlu'na teşekkür etti.

Gül ve Balcıoğlu saha ziyaretlerinde bulundu

Toplantının ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Başkan Balcıoğlu, ilçede saha ziyaretlerinde bulundu. Balcıoğlu ile Valilik projesi kapsamında yürütülen 'ödev evleri'ni ziyaret eden Gül, ödev evinin güncel durumu hakkında bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu. Gül ve Balcıoğlu, Silivri Kınalı Ayrımı- Büyükçekmece Devlet Yolu Projesi, tarihi eski belediye binası inşaatı, 36 derslikli ilkokul binasını ziyaret etti, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Selimpaşa İmam Hatip Ortaokulu da ziyaret edildi. Başkan Balcıoğlu ve Vali Gül, "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesi kapsamında kurulan müzik sınıfında öğrencilerin performansını izledi.