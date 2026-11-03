Silivri Meclisi\'nde Yeni Partililerin ayrı oturma talebi CHP\'lilerle tartışma yarattı

SİLİVRİ Belediye Meclisi'nin kasım ayı oturumunda, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan meclis üyeleri ile CHP'li üyeler arasında oturma düzeni nedeniyle tartışma çıktı. Yeni Partili üyelerin ayrı bir oturma yeri talep etmesi üzerine başlayan tartışma, diğer üyelerin araya girmesiyle sona erdi.

Silivri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısının ilk oturumu, oturma düzenine ilişkin tartışmayla başladı. CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir, CHP sıralarında oturmak istemediklerini belirterek kendilerine Yeni Parti adı altında ayrı bir oturma yeri tahsis edilmesini istedi. Taleplerinin karşılanmaması halinde toplantıya ayakta katılacaklarını belirten Pekel ve Demir'e, Yeni Parti Silivri İlçe Başkan Vekili Av. Nilay Öndül Kalaman da destek verdi. CHP'li meclis üyeleri, söz konusu üyelerin partilerinden istifa ettiklerini bildirdiklerini ancak Yeni Parti'ye katıldıklarına ilişkin meclis yönetimine bildirimde bulunmadıklarını belirterek oturma düzeninin bu nedenle değiştirilmediğini söyledi. Yeni Partili üyeler ise taleplerini sözlü olarak ilettiklerini, görevli kişilerin kendilerine dilekçe vermeleri gerektiğini bildirmediğini ifade etti. Yaşanan tartışma üzerine MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın ve AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, tarafları sakin olmaları konusunda uyardı.

Belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise iki meclis üyesinin CHP'den istifa ettiğinin bilindiği ancak Yeni Parti'ye geçişlerine ilişkin resmi bildirimin henüz yapılmadığı belirtildi. Başkan Vekili Yalçın Ekici, gerekli dilekçelerin sunulmasının ardından meclisteki oturma düzeninin yeniden oluşturulabileceğini ifade etti.