Silopi'de Araçla Adam Ezme Olayı
Silopi'de Araçla Adam Ezme Olayı

Silopi\'de Araçla Adam Ezme Olayı
12.10.2025 16:59
Silopi\'de Araçla Adam Ezme Olayı
Cip sürücüsü tartıştığı kişinin ayaklarını ezdi, gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasında.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir cip sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ayaklarını ezdi. O anlar kameraya yansırken, sürücü yakalanıp gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi 1'inci Cadde'de ismi henüz öğrenilemeyen kişi, kullandığı cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN AYAĞININ ÜZERİNDEN ARAÇLA GEÇTİ!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Şırnak, Güncel, Silopi, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Araçla Adam Ezme Olayı - Son Dakika

