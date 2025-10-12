Silopi\'de Araçla Adam Ezme Olayı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir cip sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ayaklarını ezdi. O anlar kameraya yansırken, sürücü yakalanıp gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesi 1'inci Cadde'de ismi henüz öğrenilemeyen kişi, kullandığı cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı.
