Simav'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü
Kütahya'nın Simav ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kuşu beldesinde Göksel Ergenç'in (52) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, tarladan döndüğü sırada evinin yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Ergenç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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