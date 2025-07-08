SİMDER Yönetiminden Havza Ziyareti - Son Dakika
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SİMDER Yönetiminden Havza Ziyareti

SİMDER Yönetiminden Havza Ziyareti
08.07.2025 14:41
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SİMDER heyeti, Havza'da Belediye Başkanı İkiz ve TSO Başkanı Acar ile buluştu.

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) yöneticileri, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

SİMDER Başkanı Sezgin Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Aydın, İkiz'e çalışmaları hakkında bilgi derdi.

İkiz, Havza'nın orgazine sanayi bölgesi (OSB) ile doğru orantılı büyüme çizgisi yakalayacağını belirterek, "İlçemizde hayata geçen OSB ile Havza'nın nüfusu artacak ve inşaat sektörünün de önü açılacak." dedi.

SİMDER heyeti, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar'a da ziyarette bulundu.

SİMDER heyetine HASİYAD Başkanı Aydın Kaya eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SİMDER Yönetiminden Havza Ziyareti - Son Dakika

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