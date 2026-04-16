Simülasyon Eğitimi ile Geleceğe Hazırlık

ERZİNCAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla simülasyon destekli uygulama parkurunda eğitim alıyor. Öğrenciler, haftanın 3 günü, 1939 yılında hizmete açılan Erzincan Tren Garı'nda kurulan Raylı Sistemler Eğitim Birimi'nde hem teorik hem de uygulamalı eğitim görerek iş hayatına hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Eğitim Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan birimde, Raylı Sistemler Teknolojisi alanı öğrencileri sanal ortamda uygulamalı eğitim imkanı buluyor. Erzincan Tren Garı yerleşkesinde oluşturulan alanda ayrıca bir vagonda kütüphane ve tren yolu müzesi de yer alıyor. Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyan simülasyon destekli sınıf ortamı sayesinde öğrenciler, raylı sistemlerde karşılaşabilecekleri arızaları ve acil durum senaryolarını birebir deneyimleme fırsatı yakalıyor. Eğitimler; hat bozulmaları, tünel hasarları, dolgu şevleri ve bakım-onarım süreçleri gibi birçok başlığı kapsıyor.

KESİNTİSİZ ÖĞRENME İMKANI

Simülasyon destekli eğitimler, özellikle olumsuz hava koşullarında da kesintisiz öğrenme imkanı sunuyor. Öğrenciler, sahada uygulama yapamadıkları durumlarda sanal ortamda gerçekçi senaryolar üzerinden deneyim kazanabiliyor.

Raylı Sistemler Teknolojisi 11'inci sınıf öğrencisi Eren Yıldız, simülasyon odasında demir yollarında meydana gelebilecek hasarları gerçekçi şekilde gözlemlediklerini belirterek, "Karlı havalarda sahaya çıkamadığımızda burada hat bozulmalarını, tünel ve dolgu alanlarındaki kusurları detaylı şekilde görebiliyoruz" diye konuştu.

Dış koşulların elverişsiz olduğu zamanlarda simülasyonların önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen 11'inci sınıf öğrencisi Polat Eren, "Raylarda meydana gelebilecek arızaları burada öğreniyoruz, ardından sahaya çıkıp uygulama yapıyoruz" dedi.

'GÜVENLİ ALANLARDA UYGULAMA YAPABİLİYORLAR'

Raylı Sistemler Teknolojisi Alan Öğretmeni Erol Tekin, demir yollarının atıl olan malzemeleriyle eğitim ortamı oluşturduklarını söyledi. 203 öğrenciye eğitim-öğretim verdiklerini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize demir yolu kültürünü aşılamak, burada bir demir yolcu ruhu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber bir simülasyon atölyemiz var. Bu simülasyon atölyesi sadece raylı sistemler teknolojisi alanı öğrencilerine hizmet ediyor. Bu simülasyonu bize sağlayan TCDD Eğitim Dairesi Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Verdiği imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz işe girmeden mevcut senaryolar içerisinde güvenli alanlarda uygulama yapabiliyorlar. Demir yolunun altyapısını ve üstyapısını en ince ayrıntısına kadar görerek konuları derinleştirerek öğreniyor öğrencilerimiz. Burada mevcut senaryolarla acil durumlarda hangi önlemleri alabileceğini öğreniyor. Hangi durumda hangi müdahaleyi yapacağını dijital ortamda öğreniyor. Uygulamalı eğitimle beraber ray kaynağı, demir yolu üstyapı atölyesi, demir yolu altyapı atölyesini tamamen öğrencilerimizin iş imkanları iş becerisi doğrultusunda göstermekteyiz. Öğrencilerimiz dokunarak, hissederek öğreniyorlar. Gerçek bir ortamda öğreniyorlar. Atölye ortamında değil de gerçek ortamda öğreniyorlar. Bu sayede demir yolunda mesleğe başladıkları zaman her zaman 1-0 önde oluyorlar. Bu onlara, demir yolu meslek hayatındaki karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında önlemler alabileceğini ve atılım gerçekleştirebileceklerini öğretiyor."