Sinan Akçıl Şanlıurfa'da Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Sinan Akçıl Şanlıurfa'da Filistin'e Destek Verdi

Sinan Akçıl Şanlıurfa\'da Filistin\'e Destek Verdi

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi. Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı konserde Akçıl, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Filistin bayrağını öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

03.06.2024 23:55
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Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.

Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.

Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Akçıl Şanlıurfa'da Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

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