Sinan Ateş Davası: Savcılık Mütalaasını Açıklayacak - Son Dakika
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Sinan Ateş Davası: Savcılık Mütalaasını Açıklayacak

Sinan Ateş Davası: Savcılık Mütalaasını Açıklayacak

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 12 tutuklu sanığın duruşmasında, savcılık esas hakkındaki mütalaasını yarın açıklayacak. Davada tutuklu olan 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ayrı bir dosya üzerinden devam eden soruşturma ise Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz dahil 17 kişi hakkında yürütülüyor.

18.07.2024 10:38
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(ANKARA) - Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada yarın savcılık esas hakkında mütalaasını açıklayacak.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da görülmeye başlanmıştı. Davada tutuklu 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, tetikçiyi Ankara getiren Aşkın Mert Gelenbey ile Mustafa Can Çolak, Çağlar Zorlu, tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, MHP'li avukat Serdar Öktem ve Mustafa Uzunlar tutuklu yargılanıyor.

Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin yapılan şikayetin dosyaya girmesi ve içlerinde MHP yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının görülen dosya ile birleştirilme talebi reddedilmişti.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek olan 6'ncı duruşmada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıklayacak.

Ayrılan dosya

Haklarında işlem yapılan 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile eski MHP Mersin Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz dahil 17 kişi hakkındaki soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Davası: Savcılık Mütalaasını Açıklayacak - Son Dakika

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