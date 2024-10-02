Sinan Ateş Davasında Skandal Saldırı - Son Dakika
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Sinan Ateş Davasında Skandal Saldırı

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Sinan Ateş suikastı davasında, aileye yapılan saldırıda anne Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı.

02.10.2024 16:37
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Haber: Esra Tokat-Mehmet Oflaz

(ANKARA) - Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar için verilen ara sonrası kafeterya kısmında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine M.K. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlandı. Sağlık görevlileri Saniye Ateş'e müdahalede bulunuldu, anne Ateş daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan'ı öldürdünüz sıra bize mi geldi?" diyerek tepki gösterdi. Saldırgan gözaltına alındı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasında bugün sona gelindi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada karar için ara verildi.

Duruşmaya verilen arada, kararı beklemek için müşteki yakınları kafeterya kısmına geçti. Bu sırada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine bir kişi saldırdı. Saldırıya tepki gösteren abla Selma Ateş, "Hem kardeşimi katlediyorsunuz hem de bize saldırıyorsunuz. Bunlara ceza kesilmezse bizi de öldürecekler dedim. Eğer benim yanımda kocam olmasaydı beni kocam korumasaydi ne olacaktı? Benimde iki çocuğum var. Sinan'ın da 2 çocuğu vardı. Kameralar önünde katledildi" dedi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise "Arkadaşlar birileri kürsülerden çıkıp tehdit ederse işte sonuçları böyle olur. Sinan'ı öldürdünüz yetmedi sıra bize mi geldi? Savunmasız insanlara saldırmak hangi kitapta yazar? Yeter artık, yeter. Yeter buramıza geldi. Herkes kendisine gelsin. Herkes kendisine gelsin. Bu hiçbir kitapta yazmaz. Hiçbir yerde yazmaz. Ne adamlıkta, ne insanlıkta yeri var. Yeter artık. Hep suçlusunuz hem güçlü. Hepimizi öldürün rahatlayın" diyerek tepki gösterdi.

Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin ise "Had bildirmek isteyecek dediğimiz şeyler bunlardı. Bugün bizahiti yaşadınız, bizatihi gördünüz. Bu adamlar kadına saldırabilecek kadar ileriye gidiyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Sinan Ateş'in bir yakını da polislere seslenenerek, "Koruyamıyorsunuz. Görevinizi yapamıyorsunuz. Adam gelip vuruyor, darp ediyor. O kadar polissiniz" dedi.

Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlandı. Sağlık görevlileri Saniye Ateş'e müdahalede bulundu. Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Saldırgan M.K.'nın ise Yenikent Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

Sinan Ateş Davasında Skandal Saldırı
Kaynak: ANKA

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