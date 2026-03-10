Sinan Yağmur Çubuk'ta Konferans Verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen konferansta yazar Sinan Yağmur, okurlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Yağmur, "Benim Güzel Dinim" konulu konferans verdi.

Konferansa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Demirbaş, gençlerin yetişmesinde kitap ve eğitimin önemine dikkati çekti.

Yazar Sinan Yağmur da konuşmasında Çubuk Belediyesi'nin kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Yaklaşık iki saat süren konferansın ardından Yağmur, okurları için kitaplarını imzaladı.

Programın sonunda Demirbaş tarafından Yağmur'a çiçek takdim edildi.

Konferansların üç gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere devam edeceği bildirildi.