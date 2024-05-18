Sincan Belediyesi, çevre dostu akıllı enerji ve sulama sistemleriyle Sincan Park\'ı açtı

Güncel

Sincan Belediyesince, ıslah edilen bataklık bölgesinde çevre dostu akıllı enerji ve sulama sistemleri kullanılarak 300 bin metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan "Sincan Park" kapılarını açtı.

Yenikent Mahallesi'ndeki parkın açılışı için düzenlenen programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, parkın yapımının 4 yıl sürdüğünü söyledi.

Bölgenin bataklık nedeniyle sineklerin üreme merkezi olduğunu belirten Ercan, "Hayallerimiz bize bataklığı bir cennet bahçesine dönüştürmeye itti. Burası bir akıllı parktır. Bir düğmeyle bir kişi tüm sulama ve aydınlatma sistemlerini harekete geçirebiliyor. Bu parka normalde aylık 1 ila 1,5 milyon lira su parası gelmesi gerekiyordu. Biz buraya yaptığımız akıllı sulama sistemiyle, suyu heba etmeden tekrar kullanarak suya bir kuruş para ödemeyeceğiz. Akıllı aydınlatma sistemi ile de normalde gelmesi gereken enerji maliyetinin yüzde 25-30'u kadarı gelecek." dedi.

" Türkiye'nin en büyük çocuk oyun alanı var"

Parkın çevresinin 5 kilometre olduğunu dile getiren Ercan, parka 600'ü meyve, 7 bini yetişkin olmak üzere toplam 20 bin ağaç diktiklerini ifade etti.

Ercan, çocuk oyun alanının 5 bin metrekareden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük çocuk oyun alanı var. 70'e yakın farklı oyun grubu var. İçinde bisiklet, yürüyüş ve fayton yolları var. Biz onları elektrikli fayton ve tren şeklinde kuruyoruz. Basketbol, voleybol, halı saha, tenis kortu yer alıyor. Yani sporun da merkezidir. 300 bin metrekarenin 185 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Etkinlik alanı 8 bin metrekaredir. Burası tapu kaydı olmayan bir bataklık alanıydı. Buranın ilk önce Hazine ve Milli Emlak adına tescili sağlandı. Tescilden sonra bize tahsisi için Bakanlığın izin vermesi gerekiyordu. Bu süreçte dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un bize çok desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok büyük ve külfetli bir işti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da açılışta yaptıkları selamlama konuşmalarında, parkın hayırlı olması temennisinde bulundu ve burayı kente kazandıran Ercan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılış etkinlikleri, saat 19.00'daki Manga konseriyle sona erecek.