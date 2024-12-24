Sincan'da Iskele Kazası: 9 Şüpheliye Hapis İstemi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde apartman mantolama işlemi sırasında kırılan iskeleden düşen 3 işçinin ölümüne ilişkin 9 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Eylül'de Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki şantiye alanında, 15 katlı inşaatın 13. katında dış cephe mantolama yapan işçilerin bulunduğu iskelenin kırılması sonucu, zemine düşen Çetin Buru, ağabeyi Volkan Buru ve kuzeni Mertcan Buru'nun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, ifadesinde yer verilen müşteki Bayram Buru, olay tarihinde inşaatın dış cephe mantolama işini yapmak için işe başladıklarını, kendisi, oğlu Mertcan Buru, yeğenleri Çetin Buru, Volkan Buru ve Özkan Akbulut'la binanın dış cephesinde bulunan asansörlü platform ile 15. kata kadar çıktıklarını belirtti.

Saat 10.30 sıralarında 13. katta bulundukları sırada platformun iskelesinin gürültü ile birlikte uç kenarından kırılarak yan yattığını, bu kısımda bulunan Çetin Buru, Volkan Buru ile oğlu Mertcan Buru'nun aşağıya düştüklerini aktaran Bayram Buru, kendisi ile Akbulut'un ise aynı platformun diğer tarafında bulunduğu için yaralanmadıklarını ifade etti.

Buru, inşaatta çalışırken herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını, emniyet kemer sistemini takabilecekleri herhangi bir güvenlik halatının da bulunmadığını, kırılan platformun yaklaşık 5 gün önce inşaatın su tesisatında meydana gelen arızayı gidermek için tesisatçılar tarafından kullanıldığını ve bu esnada iskelenin kırılan bölümünün eğildiğini beyan etti.

"Güvenlik önlemi alınmadı"

Müşteki Özkan Akbulut da inşaatta çalışırken herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını, emniyet kemer sistemini takabilecekleri herhangi bir güvenlik halatının da bulunmadığını belirterek, olayın meydana gelmesinden 5 gün önce inşaat iskelesine su tesisatçıları tarafından hasar verildiğini ve iskelenin kırılan kısmının eğildiğini, kendilerine iskelenin bu şekilde kullanılabileceğinin bildirilmesi üzerine çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, işçilerin ölümlerinin, "yüksekten düşme ile husulü mümkün, künt genel beden travmasına bağlı, boyun, omur, yüz, ekstremite kemik kırıkları ile karakterli, iç organ harabiyeti ve iç kanama sonucu" meydana geldiğinin tespitine yer verildi.

İşçilere hasarlı iskeleyi kullandırmışlar

İddianamede, olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu da yer aldı.

Rapora göre, inşaat alanında mevzuatta belirtilen tedbirlerin gereği gibi eksiksiz alınmış ve günümüz teknolojisinin gerekleri yerine getirilmiş olsaydı, kazanın önlenebileceği vurgulandı.

İnşaat firmasının sahibi şüpheli Lütfi F, taşeron firma sahibi şüpheli Hamza Ç. ve şantiye şefi şüpheli Ferhat Ş'nin yerine getirmediği yükümlülüklerinin kazanın meydana gelmesinde "temel etken unsur" niteliğinde olduğu ve "asli kusurlu" oldukları belirtildi.

İş yeri sorumluları şüpheliler Hilal A, Rasim Ç, Osman Y, Durak G, Hacı G. ve iş güvenliği uzmanı şüpheli Faruk A'nın yerine getirmediği yükümlülüklerin kazanın meydana gelmesinde "yan etken unsur" niteliğinde olduğu ve "tali kusurlu" oldukları belirtildi.

İddianamede, olaya ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"İskelenin olay tarihinden yaklaşık 4-5 gün önce hasar aldığı ve bu haliyle herhangi bir denetim, gözetim ve esaslı bir onarım olmaksızın, işçilerin hasarlı iskeleyi kullanmalarına devam etmelerine sebep olunması sonucunda ölüm neticesinin meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda alınan bilirkişi raporlarında da kusur atfedilen yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin meydana gelen neticeyi ayrı ayrı olarak bulundukları konum ve inşaat şantiyesindeki sorumlulukları gereği öngörmelerine rağmen, gerekli önlemi almayarak, ölüm neticesinin meydana gelmesine sebebiyet verdikleri tespit edilmiştir."

İddianamede, şüpheliler hakkında, Çetin Buru, Volkan Buru ve Mertcan Buru ölümüne neden oldukları gerekçesiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis talep edildi.