Sındırgı'da 4 Bin Artçı Deprem

20.08.2025 11:58
Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından, bölgede 4 bine yakın artçı sarsıntı yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Bu süreçte bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Ana şoktan sonra yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge. Aynı zamanda hemen batı kısmında Gelenbe fayı dediğimiz bir fay var. Bu fay kuzey-güney uzanımlı bir fay. Büyük olasılıkla deprem olduktan sonra Gelenbe fayı bir bariyer gibi de davranmış olabilir. Onun için yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Birkaç hafta içinde bu deprem aktivitesinin iyice azalması bekleniyor." dedi.

"Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor"

Hasan Sözbilir, Gelenbe fayının depremlerinin sonlandığı yerde kuzey güney yönlü uzandığını ifade etti.

Bu dönemde ilk günlerde Gelenbe fayının da kendi içinde birkaç deprem ürettiğini aktaran Sözbulur, "Belli bir transfer sonucunda depremler oluştu. Ama belli ölçeklerde transferi devam ederse Akhisar, Kırıkağaç, Balıkesir taraflarına doğru belli ölçeklerde yine depremler gelişebilir. Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Belli ölçeklerde dar bir alanda lokal bir deprem aktivitesi olduğu için. Bir de birden fazla fay olduğu için belli zamanlarda bir deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama deprem büyüklüğü 5'i aşamayacaktır. Dolayısıyla halkın panik havasından çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Sözbilir, Sındırgı fayında meydana gelen depremlerin İstanbul'daki fayları etkilemeyeceğini vurguladı.

Sındırgı'da meydana gelen depremin yıkım sınırında olduğunu anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"O yüzden fazla bina yıkılmadı. Sadece bir tane bina yıkıldı biliyorsunuz. Ama hasar gören bina sayısı 1000'i bulmuş durumda. Tabii oradaki yapı stoku da olması gerektiği gibi iyi bir yapı değil sonuçta. Ama yeni yapılan evlerin belli bir sağlamlıkta olduğunu gözlemleyebildik. Özellikle TOKİ konutları. Kırsal alanlarda köy evlerinde hasar biraz daha fazla. Orada normalde işte yığma dediğimiz yapı tipi olduğu için Türkiye'de yeni bir oluşum başlatılabilir. O evlerde sadece kenarlara çelik direkler çıkacak şekilde belli bir dayanımı arttırıcı, güçlendirici nitelikte bazı önlemler alınabilir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

10:09
10:50
