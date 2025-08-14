Sındırgı'da Deprem Hasar Tespiti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da Deprem Hasar Tespiti Devam Ediyor

Sındırgı\'da Deprem Hasar Tespiti Devam Ediyor
14.08.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespiti çalışmalarında yüzde 80 tamamlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgeye gelen 280 ekip, 560 personel, 75 mahallede hasar tespit çalışması yürütüyor.

Depremden etkilenen binalarda incelemeler yapan ekipler, depremin etkilerini araştırıyor.

Hasarın taşıyıcı kolonlarda olup olmadığına bakan ekipler, çatlakları veya oluşan hasarı fotoğraflayarak sisteme yüklüyor.

"Hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olur olmaz hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Depremin ertesi günü saat 08.00 itibarıyla hasar tespit çalışmalarına 50 ekiple başladıklarını belirten Oral, "Şu anda depremin 4. günü, ekip sayımız 280'e ulaştı. Hızlı bir şekilde tespitlerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız." diye konuştu.

Oral, Sındırgı'daki 75 mahalleden 60'ında hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar tamamlamayı bekliyoruz. Biz tespitlerimizi tamamlar tamamlamaz hemen bunların bildirimini yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız, kendilerinin evinin az hasarlı olduğu ya da hasarsız olduğu bildirilmişse bu evlere gönül rahatlığıyla girebilirler. Onda bir sıkıntı yok. Ağır hasarlı olan evlere girilmemesi gerekiyor. İnşallah tespitlerimizi tamamladıktan sonra listelerimizi hem muhtarlıklara hem kaymakamlıklara hem bizim İl Müdürlüğümüze asacağız. Buradan vatandaşlarımız kontrol edebilirler. Hatta bir aylık bir itiraz süresi var. Şayet bir tereddütleri varsa itirazda bulunabilirler. Bu süreç bir ay içerisinde tamamlanacak ve kesinleşecek. Bizim bir aylık askı süremizin sonunda bu hasarlar kesinleşmiş oluyor. Arkasından AFAD Başkanlığımız hak sahipliği çalışmasını tamamlayarak süreci devam ettirmiş olacak."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Sındırgı, Güncel, Deprem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Deprem Hasar Tespiti Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Resmi açıklama geldi Beşiktaş’ta bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar
Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:56
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var
Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
17:48
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
17:08
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
16:29
Yunanistan’da orman yangını kabusu Bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da orman yangını kabusu! Bilanço ağırlaşıyor
16:28
Kim der ki 40 yaşında Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
16:19
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 13:24:20. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Deprem Hasar Tespiti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.