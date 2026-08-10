Sındırgı\'da Deprem Konutları İçin Kura Çekildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan 305 konutun ve 1 iş yerinin hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle tamamlanan konutlar ile iş yeri için AFAD Başkanlığında kura çekim töreni düzenlendi.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Balıkesir'de afet sonrası yapılan iyileştirme çalışmaları ile tamamlanan afet konutlarına ilişkin tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, geçen yıl yaşanan depremlerin ardından devletin bütün kurumlarıyla milletin yanında olmak için ilk andan itibaren sahada olduğunu belirtti.

Süreci hasar tespit çalışmalarından geçici barınma hizmetlerine, nakdi yardımlardan kalıcı konutların inşaatına kadar büyük bir koordinasyon içerisinde yürüttüklerini vurgulayan Cangir, şunları kaydetti:

"Devletimizin bütün kurumlarıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde hak sahibi vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için TOKİ Başkanlığımızca inşaatlar hızla devam ettirildi ve ettiriliyor. Bugün burada gerçekleştirilecek kurayla Sındırgı kırsalındaki 4 köyümüzde 145 konut ve 1 iş yeri ile Sındırgı ilçe merkezimizde 160 konut olmak üzere toplam 305 konut ve 1 iş yerinin sahipleri belirlenmiş olacak. Bu süreçte yalnız konut üretmiyor, aynı zamanda şehirlerimizi ve yerleşim alanlarımızı daha dirençli hale getirmek için çalışıyoruz. Çünkü deprem gerçeğinin farkındayız ve biliyoruz ki afetlere hazırlıklı olmak, afet sonrasında müdahale etmek kadar önemlidir. Balıkesir'de yaptığımız çalışmalar da bu anlayışın bir parçasıdır. Devletimizin Balıkesir'e yönelik desteği de güçlü bir şekilde devam etmiştir. Deprem sonrasında barınma ve taşınma yardımlarından geçici konaklama çalışmalarına, yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerinden diğer ihtiyaçlara kadar farklı başlıklarda toplam 155 milyon 582 bin 209 liralık kaynak Balıkesirimize aktarılmıştır."

Konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Cangir, konutların hak sahiplerine sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

"Laf üretmeyip iş üretiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da son yıllarda Türkiye'de deprem başta olmak üzere sel ve yangın gibi birçok afetin yaşandığını anımsattı.

Türkiye'nin afetlere karşı son derece tecrübeli ekibe sahip olduğunu belirten Bulut, afetlerden sonra olduğu kadar afetlerden önce de riskleri azaltmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bulut, kurası gerçekleştirilen konutların ve iş yerinin inşaatının kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Depremlerden sonra laf üretmeyip iş üretiyoruz. Sındırgı'da bir canımızı kaybetmiştik, Allah'tan rahmet diliyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama vatandaşlarımızın uğradığı zararları çok kısa süre içerisinde eski şartlarından daha iyi bir şekilde yerine getireceğimizin sözünü bugün tutmuş olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Bulut, diğer konutların inşaatının devam ettiğini, onların da çok kısa süre içerisinde hak sahiplerine tesliminin yapılacağını sözlerine ekledi.

"Sındırgımıza toplam 1121 konut kazandırıyoruz"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise deprem sonrası yaraların sarılması, güvenli ve kalıcı konutların bir an önce inşa edilmesi için büyük bir emek, titiz bir çalışma ve güçlü bir devlet iradesinin ortaya konduğunu söyledi.

Bu kapsamda AFAD'ın, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğunu ve birçok konuda devletin sahadaki gücünü ortaya koyduğunu belirten Sungur, TOKİ'nin ise afet sonrasında vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenli ve kalıcı barınma ihtiyacının karşılanmasında önemli görev üstlendiğini kaydetti.

Sungur, kurası çekilecek konutların, devletin vatandaşlara verdiği sözün somut birer göstergesi olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak ve yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla TOKİ olarak 460 bin konutun yapımını gerçekleştirdik. Sındırgımıza TOKİ olarak toplamda 1121 konut, 36 iş yeri ve 23 ahır kazandırıyoruz. Ayrıca, 500 bin sosyal konut kapsamında da 250 adet sosyal konut daha inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Konutları tamamlamanın bahtiyarlığını yaşamaktayız"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen sene 10 Ağustos'ta ve 27 Ekim'de her ikisi de 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandığını anımsattı.

Depremin ilk anından itibaren vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını belirten Pehlivan, ilk 24 saat içinde geçici barınma imkanı sunan konteynerlerin kurulmaya başlandığını, kısa sürede 490 yaşam konteynerinin merkez ve köylere ulaştırıldığını söyledi.

Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tüm binalarda hasar tespit çalışmalarının, AFAD tarafından da hak sahipliği işlemlerinin başlatıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda 969 konut, 56 işyeri, 46 ahır ve 5 samanlık olmak üzere 1076 hak sahibi tespit edildi. Akabinde konutların ve diğer müştemilatın temelleri atıldı, inşaatlar başladı. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla depremin birinci yıl dönümünde konutlarımızın önemli bir kısmının tamamlanmış olmasının bahtiyarlığını hep birlikte yaşamaktayız. Diğer konutların, iş yerlerinin, ahırların ve samanlıkların da inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok yakın bir zamanda inşallah onların da kuralarını çekeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen iyileştirme çalışmalarının yanı sıra diğer afetlerde de aynı hassasiyet, hız ve etkinlikle çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Pehlivan, AFAD olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimi yapılarak, konutların ve iş yerinin hak sahipleri belirlendi.