Sinema salonlarında bu hafta 10 film gösterime giriyor, Av. Mahsun filmi de vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Mahsun Karaca'nın Mahir İpek ve Levent Ülgen ile başrollerini paylaştığı "Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, eniştesinin yönlendirmesiyle internete reklam vererek paralı müşteri kapısı açmayı hayal eden işgüzar avukat Mahsun'un, yolunun ev hapsi cezasından yeni çıkan ve gidecek yeri olmayan Mümin'le kesişmesiyle kendisini hiç bilmediği tehlikeli bir dünyanın ortasında bulmasını konu ediniyor.

"Bir Banka Nasıl Soyulur"

Nicholas Hoult, Anna Sawai ve Zoe Kravitz'in başrollerini paylaştığı "Bir Banka Nasıl Soyulur", gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

David Leitch imzalı film, sosyal medyayı ustalıkla kullanan bir grup banka soyguncusunun gerçekleştirdikleri planlı soygunları internet üzerinden canlı yayımlamaya başlamasıyla deneyimli bir FBI ajanı ve yetenekli bir yazılım mühendisinin açık hedefi haline geldiği beklenmedik kovalamacayı odağına alıyor.

"Ebenezer: Bir Noel Şarkısı"

Johnny Depp, Sam Claflin ve Ian McKellen'ın rol aldığı "Ebenezer: Bir Noel Şarkısı", fantastik bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Charles Dickens'ın klasik eserinden uyarlanan filmde cimri Ebenezer Scrooge'un Noel arifesinde ölen iş ortağı Marley'nin hayaleti tarafından uyarılarak geçmişini, bugününü ve geleceğini gösterecek üç ruhun ziyaretiyle yaşamını değiştirmek ve ikinci şansını değerlendirmek zorunda kalmasını konu alıyor.

"Godzilla Minus Zero"

Takashi Yamazaki yönetmenliğindeki Japon yapımı "Godzilla Minus Zero", 1949 yılında efsanevi canavarla yaşadıkları felaketten iki yıl sonra hayatlarını yeniden tehdit eden yeni bir yıkımla karşılaşan Shikishima ailesinin, geçmişte hayatta kaldıkları canavarın yol açtığı dehşetle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor.

Bilim kurgu ve aksiyon ağırlıklı filmde Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe ve Sakura Ando rol aldı.

"Sapık"

Maika Monroe, Thomasin McKenzie ve Jason Isaacs'ın rol aldığı korku-gerilim filmi "Sapık", Virginia Feito'nun çok okunan romanından sinemaya uyarlandı.

Zachary Wigon'un yönetmenliğini yaptığı film, Viktorya Dönemi İngiltere'sinin ücra bir gotik malikanesine mürebbiye olarak gelen alışılmadık Winifred Notty'nin giderek deliliğe ve acımasızlığa sürüklenen eylemleriyle ailenin tüm düzenini paramparça etmesini konu alıyor.

"Buruk Noel"

Barbara Lennie ve Leonardo Sbaraglia'nın oynadığı Pedro Almodovar imzalı dram "Buruk Noel", Noel tatili arifesinde annesini kaybeden reklam şirketi yöneticisi Elsa'nın yasını tutmaya zaman ayırmak yerine kendini işe vurmasını ve bir panikatağın onu durdurmak zorunda bırakmasına dek sürdürdüğü bu kaçışı merkezine koyuyor.

Haftanın animasyonları

Mustafa Burak Kalaç ve Kubilay Kafkaslı'nın birlikte yönettiği "Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi", matematikçilerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu bir dünyada arkadaşları Deha'nın kaçırılması üzerine harekete geçen Pırıl ve ekibinin, dünyayı kendi kurallarına göre yeniden tasarlamak isteyen Bay Ze-Ze'yi durdurmak için sonsuz odalı fantastik bir otelde gizli anahtarın peşine düşmesini konu ediniyor.

Haftanın bir diğer animasyon filmi "6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk", uzay gemisiyle yolculuğa çıkan üç kardeşin kazara girdikleri solucan deliğiyle 622 senesine ışınlanmalarını ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i görme çabalarını anlatıyor.

Almanya, Avusturya ve İspanya ortak yapımı "Canavarlar Okulu", okuldan uzaklaştırılan Mia'nın, sadık evcil faresi Quentin ile birlikte canavar öğrencilerin eğitim gördüğü gizemli Rotwood Akademisine gitmesi ve okul müdürü Van Vlad'ın karanlık planlarına karşı akademiyi korumaya çalışmasını ele alıyor.

Belçika yapımı animasyon "Çirko", kendisine şans verilmese de önüne çıkan tüm engelleri aşarak prestijli bir yarışmaya katılmaya kendini adayan köpek Yugly'nin ömür boyu yuva olacak aile bulma hayalini konu ediniyor.