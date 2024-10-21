Singapur'da Shell Boru Hattında Petrol Sızıntısı

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SİNGAPUR, 21 Ekim (Xinhua) -- Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi, Bukom Adası ile Bukom Kecil arasındaki bölgede, Shell'e ait karada kurulu boru hattında petrol sızıntısı tespit edildiğini bildirdi.

İdare Pazar günü yaptığı açıklamada, Shell'in sızıntı bölgesinin dışına sızıntı bariyerleri yerleştirdiğini ve petrolü temizlemek amacıyla seyrelticilerle donatılmış deniz araçları konuşlandırdığını belirtti.

Seyrelticilerle donatılmış deniz araçlarının idare tarafından da konuşlandırıldığı ve sızıntıların kontrolüne destek amacıyla insansız hava araçları ve uyduların devreye sokulduğu belirtildi.

Sızıntının kaynağında durdurulduğunu bildiren idare, saat 18.00 itibarıyla yeni bir petrol sızıntısı olmadığını kaydetti.