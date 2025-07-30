Singapur, Filistin'i Prensipte Tanımaya Hazır

Singapur Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ülkesinin "Filistin devletini prensipte tanımaya hazır" olduğunu bildirdi.

The Straits Times'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Müsteşar Yardımcısı Kevin Cheok, BM Genel Kurulunda, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Cheok, Singapur hükümetinin "Filistin devletini prensipte tanımaya hazır" olduğunu belirterek, bu adımı "barışa ve müzakere edilmiş bir iki devletli çözüme doğru ilerlemeyi teşvik edecek temel husus" olarak niteledi.

Uzun vadeli, kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde Singapur'un, Gazze'nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu da belirten Cheok, şunları ifade etti:

"Singapur, Filistinlilerin, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu, müzakere edilmiş iki devletli çözüme dayalı kendi vatanlarına sahip olma haklarını sürekli olarak desteklemiştir. Uzun süredir devam eden bu çatışmayı kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmanın tek uygulanabilir yolunun bu olduğuna kesinlikle inanıyoruz."

Ülkesinin, Mısır'ın önerdiği, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik vizyonu desteklediğini belirten Cheok, Gazze'den gelen hastaların tedavisine yardım etmek için bölgeye sağlık ekibi göndermeyi planladıklarını da kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi yaralandı.