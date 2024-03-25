Singapur, İsrail'in Kur'an-ı Kerim'e atıf yaptığı paylaşıma tepki gösterdi

Singapur, İsrail'in Singapur Büyükelçiliğinin Kur'an-ı Kerim'e atıf yaptığı paylaşımına tepki gösterdi.
The Straits Times gazetesinin haberine göre, İçişleri ve Adalet Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Singapur Büyükelçiliğinin Facebook hesabından "İsrail ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de birçok kez geçtiği ancak Filistin'in hiç geçmediği" yönündeki paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Shanmugam, söz konusu paylaşımı "hiçbir şekilde kabul edilemez" bulduğunu ifade etti.
Paylaşımdan haberdar olduğunda çok üzüldüğünü dile getiren Shanmugam, şunları kaydetti:
"Gönderi pek çok açıdan yanlış. Öncelikle duyarsız ve uygunsuzdur. Singapur'daki güvenliğimizi, emniyetimizi ve uyumumuzu baltalama riski taşımaktadır. İkinci olarak, siyasi bir noktaya değinmek için dini metinlere işaret etmek yanlıştır. Daha da kötüsü, mevcut durumda İsrail Büyükelçiliğinin bu amaçla Kur'an'ı kullanmasıdır. Üçüncüsü, bu paylaşım tarihi yeniden yazmaya yönelik şaşırtıcı bir girişimdir."
Shanmugam, paylaşıma ilişkin görüşlerini açıkça ifade ettiklerini, Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek, İsrail'in Singapur Büyükelçiliğinden söz konusu paylaşımı kaldırmalarının istendiğini dile getirdi.
"Kutsal metinlere atıfta bulunarak siyasi puan toplamak son derece uygunsuzdur"
Daha önce de ülkedeki diğer büyükelçiliklerin Singapur'un katılmayacağı açıklamalar yaptığını ancak herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığına dikkati çeken Shanmugam, "Diğer yandan Singapur'daki insanların emniyet ve güvenliğini, sahip olduğumuz barış ve uyumu etkilediği durumlarda müdahale ediyoruz ve edeceğiz." dedi.
Shanmugam, paylaşımı yapanın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bakması ve "tarihi yeniden yazmaya çalışmadan önce İsrail'in son birkaç on yıldaki eylemlerinin uluslararası hukukla tutarlı olup olmadığını görmesi" gerektiğini vurguladı.
Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kutsal metinlere atıfta bulunarak siyasi puan toplamak son derece uygunsuzdur. Bunu büyükelçiliğe açıkça belirttik ve onlar da paylaşımı kaldırdı." ifadesini kullandı.
İsrail'in Singapur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise söz konusu paylaşımın "gerekli onaylar alınmadan" yapıldığı ve sorumlu kişinin gerekli cezayı aldığı savunuldu.
İsrail'in Singapur Büyükelçiliğinin Facebook hesabından dün yapılan paylaşımda, "İsrail" ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de birçok kez geçtiği ancak "Filistin"in hiç geçmediği ifade edilmişti. Söz konusu paylaşım gelen tepkiler üzerine aynı günün akşamı kaldırılmıştı.
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