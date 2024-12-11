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Sınır Geçişleri Üzerine Eleştiri

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İYİ Parti Hatay Milletvekili Çirkin, Suriye'ye dönüşlerin sınırlı olduğunu belirtti.

11.12.2024 10:26
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Haber: Halil YATAR - Kamera: Ünal AYDIN

(HATAY) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, sınırdan Suriye'ye yönelik geçişlere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bir geri dönüş var ama öyle söylendiği kadar çok değil. Tahmin ediyorum ki bir heyecanla dönüyorlar. Bunun arkası kesilecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun deprem bölgesi programına eşlik eden İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Hatay'ın deprem sonrasında yaralarını saramadığını belirterek, "Esnafa faizsiz krediler, yatırımcıya teşvik ve faizsiz krediler verilmesi lazım. İş dünyası ayağa kalkacak ki dışarda yaşayan yüz binlerce Hataylı, Hatay'da bir ekmek bulacak ki Hatay'a dönecek. Yoksa başka türlü dönmez. Türkiye'de birçok il düşman işgalinden kurtuluşu kutlarken Hatay anavatana ilhakını kutlar. ve bu bir vilayetin ilhakı değildir, bir devletin devlete ilhakıdır ve dünyada tektir. Hatay olarak biz devletimizden ve hükümetimizden bu tavrımıza ve davranışımıza layık bir muamele görmek istiyoruz. Politik eleştiriler yapmak isteniyorum ama siz de geldimiz ve gördünüz. Buranın ayağa kalkması Türkiye için çok önemlidir. Hele Suriye meselelerinden sonra çok daha önemlidir" ifadesini kullandı.

"Tahmin ediyorum ki bir heyecanla dönüyorlar"

Çirkin, Suriye'ye yönelik geçişlere ilişkin olarak ise, "Bir geri dönüş var ama öyle söylendiği kadar çok değil. Tahmin ediyorum ki bir heyecanla dönüyorlar. Bunun arkası kesilecek. Çünkü Suriye'de bir şey yok. Yani Suriye'de ekmek yok. Suriye'de elektrik yok. Suriye'de imkan yok, çalışma imkanı yok. Dolayısı ile o imkanlar oluştuktan sonra Türkiye'yi terk edebilirler. Ama şimdi bu heyecan ile gidiş geliş var" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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