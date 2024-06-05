Sınır Tanımayan Gazeteciler, Haaretz Gazetesine Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Haaretz Gazetesine Yönelik Saldırıyı Kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Haaretz Gazetesine Yönelik Saldırıyı Kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Haaretz gazetesinin ofisine yönelik saldırıyı kınadı. RSF'nin paylaşımında, Haaretz'in Tel Aviv'deki ofisinin camlarının kırıldığı ve saldırının medya kuruluşunu bastırmaya yönelik bir tehdit olduğu belirtildi. Saldırı, Gazze hakkında yayın yapan nadir İsrail medya kuruluşlarından biri olan Haaretz'e yönelik gerçekleşti ve kınandı.

05.06.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü "Gazze hakkında yayın yapan" İsrail gazetesi Haaretz'in ofisine yönelik saldırıyı kınadı.

RSF'nin X hesabından yapılan paylaşımda, kimliği belirsiz bir kişinin Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki ofisinin camlarını kırdığı bilgisine yer verildi.

Ofisin kırılan camının fotoğrafına yer verilen paylaşımda Haaretz "Gazze hakkında yayın yapan nadir İsrail medya kuruluşlarından biri" olarak nitelendirilirken, saldırının medya kuruluşunu "bastırmaya yönelik açık bir tehdit" olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Haaretz'e yönelik saldırı kınandı.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Haaretz, İsrail, Gazze, Medya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler, Haaretz Gazetesine Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sınır Tanımayan Gazeteciler, Haaretz Gazetesine Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement