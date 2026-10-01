Sinop Boyabat'ta üzerine elektrik direği devrilen işçi kurtarılamadı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta üzerine elektrik direği devrilen işçi kurtarılamadı

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Sinop Boyabat\'ta üzerine elektrik direği devrilen işçi kurtarılamadı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında vinçle sökülen direk, bir işçinin üzerine devrildi. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde üzerine elektrik direği devrilen işçi hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Bulvarı'nda elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında vinç yardımıyla yerinden sökülen bir direk, işçilerden Remzi Gökdağ'ın üzerine devrildi.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA
Adnan MenderesAcil Durum3. SayfaBoyabatGüncelSinopSon Dakika

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