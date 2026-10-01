Sinop Boyabat\'ta üzerine elektrik direği devrilen işçi kurtarılamadı

Sinop'un Boyabat ilçesinde üzerine elektrik direği devrilen işçi hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Bulvarı'nda elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında vinç yardımıyla yerinden sökülen bir direk, işçilerden Remzi Gökdağ'ın üzerine devrildi.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.