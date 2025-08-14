Sinop Kütüphanesi Yazın da Yoğun

Sinop'ta Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde yaz dönemi olmasına rağmen yoğunluk yaşanıyor.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, yaz sezonu olmasına rağmen öğrenci ve vatandaşların kütüphaneden yararlanmaya devam ettiğini söyledi.

Tatilcilerin yanı sıra özellikle KPSS'ye ve kurumlar uzmanlık sınavına girecek olan vatandaşların ders çalışmak amacıyla kütüphaneden yararlandıklarını belirten Akarslan, şunları dile getirdi:

"Turizm kenti olan Sinop'ta yaz sezonu nedeniyle il dışından gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafirleri kütüphanemizde ağırlıyoruz. Özellikle Kütüphanenin tarihi bir bina olması nedeniyle gelen ziyaretçiler hem binanın tarihçesi hakkında bilgi alıyor hem de kütüphane bünyesinde bulunan kitapları inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca Sinop'a gelen tatilciler arasında KPSS'ye girecek olan vatandaşlarımız, tatillerini geçirirken boş zamanlarında kütüphaneye gelerek ders çalışıyor. Ayrıca yaz sezonu nedeniyle kütüphaneye sürekli gelen, ziyaret eden, ders çalışan, okuyucularımız mevcut."

Öte yandan okulların tatil olması nedeniyle kütüphane olarak yaz etkinlikleri düzenlendiklerini belirten Akarslan, "Başta anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliklerin yanı sıra boyama, resim, yoga, satranç, ney ve film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dolayısıyla kütüphanemiz boş kalmıyor." diye konuştu.