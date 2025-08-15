Sinop'ta 1. Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Sinop'ta 1. Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Sinop\'ta 1. Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi
15.08.2025 14:52
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '1. Yaşlılık Çalıştayı', Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Özarslan, Sinop'un 2024 yılında Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip il olacağını vurgulayarak, yaşlıların huzuru ve mutluluğu için daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade etti. Çalıştayda yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak sosyal politika önerileri ve projeler ele alınacak.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "1. Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "geçmişini unutanın geleceği olmaz" diyen bir medeniyetin evlatları olduklarını söyledi.

TUİK verilerine göre Sinop'un 2024 yılında Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip il olduğunu ifade eden Özarslan, "Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranı olan şehri Sinop. Bu durum bizim için büyük bir sorumluluk. Çünkü bu gerçek, bize yaşlılarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor." dedi.

Sinop'ta yaşlılara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Vali Özarslan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Üçüncü Yaş Üniversitesi ile büyüklerimizin öğrenme azmini yeniden alevlendirdik. Evde Sağlık Hizmetleri ile kapı kapı dolaşıyor, ihtiyacı olan her büyüğümüzün evine sağlık ve şefkat götürüyoruz. Aile ziyaretleri ile sadece maddi değil, manevi destek de sunuyor, bir kapı çalmanın, bir hal hatır sormanın değerini yeniden yaşatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça ifade ettiği gibi; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"... Bizler de, her yaşta insanımızı yaşatmanın, her dönemde değerli kılmanın gayreti içindeyiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ise 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Bu kapsamda yapılan çalıştayda yaşlı bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak sosyal politika önerilerini, bakım hizmetlerindeki iyi uygulama örneklerini, yaşlı dostu şehir ve mekan tasarımlarını, kuşaklararası dayanışmayı güçlendirecek projelerle ele alacağız. Burada ortaya çıkacak fikir ve öneriler, hem yerel hem de ulusal düzeyde politika yapıcılar için yol gösterici olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

