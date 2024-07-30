Sinop'ta 2024 Yılı İçin 317 Proje Üzerinde Çalışılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta 2024 Yılı İçin 317 Proje Üzerinde Çalışılıyor

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında 2024 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

30.07.2024 11:58
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında 2024 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Özarslan, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kentte yatırım projelerine ilişkin çalışmaların 33 yatırımcı kuruluş tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sinop Valiliğince koordine edilen ve yatırımcı kuruluşlar tarafından icra edilen il yatırım takip sistemine girilen verileri de paylaşan Özarslan, şunları kaydetti:

"Sinop'ta yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 15 genel ve katma bütçeli kuruluş, 9 yerel idare ve 9 adet de köylere hizmet götürme birlikleri olmak üzere toplam 33 kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye de devam etmektedir. Bu kapsamda 2024 yılının II. döneminde toplam 317 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 33 adedi tamamlanmıştır. 124 adet proje devam etmektedir. 103 adet proje ihale aşamasındadır, 54 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamış olup, 3 proje ise (ödenek geri çekildiğinden dolayı) tasfiye edilmiştir.Dolayısıyla 2024 yılının II. döneminde üzerinde çalışılan projelerin toplam değeri 34 milyar 199 milyon 577 bin TL'dir. Bu projeler için 2024 yılında 4 milyar 638 milyon TL ödenek ayrılmış olup, 2024 yılı için ayrılan ödeneğin 1 milyar 739 milyon 726 bin TL'si harcanmıştır. Projelerin toplam yılı harcama oranı ise yüzde 38'e tekabül etmektedir. Bu bağlamda ilimizdeki yatırımların ve kamu hizmetlerinin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve emeği bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2024 yılı II. döneminde eşgüdüm içerisinde başarılı çalışmalar ortaya koyan değerli kurul üyelerimize ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın 2024 yılının geriye kalan döneminde de başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta 2024 Yılı İçin 317 Proje Üzerinde Çalışılıyor - Son Dakika

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