Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis memuru için 21 dalgıçla arama sürüyor - Son Dakika
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Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis memuru için 21 dalgıçla arama sürüyor

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Sinop\'ta alabora olan teknede kaybolan polis memuru için 21 dalgıçla arama sürüyor
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Sinop'ta denize açılan 2 polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu; bir polis kayboldu, diğeri hastanede kurtarılamadı. Kayıp polis için arama çalışmalarına 1 helikopter, 21 dalgıç, 75 Sahil Güvenlik ve 65 jandarma personeli ile 8 bot katılıyor.

Sinop'ta, teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunu arama çalışmalarına havadan, karadan, denizden ve su altından çok yönlü olarak devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, denize açılan 2 polisin bulunduğu teknenin alabora olmasına ilişkin Vali Mustafa Özarslan başkanlığında arama kurtarma koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kayıp polis memuru Numan Şen'e ulaşılması amacıyla ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına,1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot ve 2 takviye bot, 21 dalgıç personeli, 75 Sahil Güvenlik personeli, 65 jandarma personeli, deniz polisi ve AFAD ekipleri, su ürünleri kontrol teknesi ve balıkçı tekneleri katılmaktadır. Su altı aramalarında ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar başta olmak üzere teknik imkanlardan yararlanılırken, yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde de arama-tarama faaliyetleri sürdürülmektedir."

Dün akşam Yalıkavak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis memuru için 21 dalgıçla arama sürüyor - Son Dakika
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