Sinop'ta Bayram Trafik Denetimleri

Sinop'ta dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 601 sürücüye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince 6 bin 988 personelin katılımıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

30 bin 325 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 2 bin 601 sürücüye idari para cezası uygulandı. 163 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda, haklarında arama kaydı bulunan 20 kişi de yakalandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Özarslan, tatil süresince görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Özarslan, sürücülerden can ve mal güvenlikleri için kurallara uymalarını istedi.