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Sinop'un Boyabat ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı. Kaymakam Enver Yılmaz, Çanakkale'nin tarihleri için önemini vurgulayarak müzenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ise gelecekte öğrencileri bu savaşların olduğu yere götürmeyi planladıklarını belirtti.

Sinop\'un Boyabat ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı
09.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:46
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, Çanakkale'nin tarihleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Müzenin ilçelerinde açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Çanakkale tarihimiz için çok önemli dönüm noktasıdır. Milletimizin var olması için verilmiş en büyük savaşlardan biridir. İnşallah sizler de bu tarihin ne kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ise belediye olarak bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Başta Çanakkale Zaferi'ni bizlerin yaşamasını vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah gelecekte de kaymakam beyle beraber başarılı olan öğrencilerimizi bu savaşların olduğu yere götürüp göstereceğiz. 2024 yılında belediyemizin sosyal etkinliklerinin ilki, Çanakkale şehitleri etkinliğidir. Bu ve buna benzer etkinliklerimiz devam edecek."

Konuşmaların ardından Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Coşar, beraberindekilerle müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika
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