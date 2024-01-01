 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dağtabaklı köyünde çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında Reşit Sevimoğlu ile eşi Münevver Sevimoğlu hayatını kaybetti. Yangın sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.01.2024 - 15:29,
Abone Ol

SİNOP'un Boyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, Reşit Sevimoğlu ile eşi Münevver Sevimoğlu hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde saat 02.30 sıralarında Reşit Sevimoğlu'na ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Boyabat ve Saraydüzü ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yandaki 4 boş eve de sıçradı. 4 saat süren söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, evlerin enkazlarında yapılan aramada, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2024 günü saat 02.30 sıralarında, Boyabat İlçesi Dağtabaklı köyü Merkez Mahalle mevkinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın neticesinde, 3'ü yazlık ev olarak kullanılan 5 ahşap ev tamamen yanmış olup, yangın esnasında evde olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir " denildi. (DHA)

Sinop\'ta çıkan yangında 3\'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Boyabat İlçesi, Boyabat, Sinop, İtfaiye, Acil Durum, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
13:26 Gençlerin laf atma kavgasında ortalık kan gölüne döndü! 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement