Sinop\'ta Çocuk Oyunları Şenliği

Sinop'ta Valilik tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde binlerce çocuk, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun katkısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, halat çekme, sek sek, yakan top, sandalye kapmaca gibi geleneksel oyunları oynadı.

Şenlikte, yüz boyama, çocuk tiyatrosu, animasyon ve müzikli çocuk oyunları gibi gösterim ve etkinlikler de yapıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki şenliğin son gününde çocuklar ve şenlikte görevli oyun ve gösteri ekibiyle bir araya gelen Vali Mustafa Özarslan, şenliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Çocukların gelişimleri açısından teknolojik oyunlardan ziyade geleneksel oyunların faydalı olacağına inandıklarını belirten Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu anlamda çocuklarımız çok güzel bir 4 gün geçirme fırsatı yakaladılar. Binlerce çocuğumuz oyunlara eşlik ederek hem eğlendi hem öğrendi. Valilik olarak biz de buna öncü olmaya çalıştık."

Vali Özarslan, oyun ve gösteri ekibine teşekkür belgesi takdim etti.