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Sinop'ta Çocuklara Yönelik Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Çocuklara Yönelik Etkinlikler Düzenlendi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara ip atlama, yüz boyama ve voleybol gibi aktiviteler yapıldı. Ayrıca, 'Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi' kapsamında bahçe bitkileri yetiştiriciliği kursu alan çocuklar seralar gezilerek menekşe ekimi gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ercan Okur ile emniyet personeli katıldı.

Sinop\'ta Çocuklara Yönelik Etkinlikler Düzenlendi
05.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:19
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Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara yönelik ip atlama, yüz boyama ve voleybol gibi aktiviteler yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, "Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi" kapsamında bahçe bitkileri yetiştiriciliği kursu alan çocukların ürün yetiştirdikleri seralar gezilerek, menekşe ekimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ercan Okur ile emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA
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