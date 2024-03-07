Sinop\'ta "Her Şeyin Sebebi Kadın" adlı sempozyum düzenlendi

Sinop'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla "Her Şeyin Sebebi Kadın" isimli sempozyum düzenlendi.
Valilik ev sahipliğinde kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde başlayan ve iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Özarslan, kadınların gelecek nesillerin teminatı olduklarını söyledi.
Kadınların tarih boyunca devletin ve milletin merkezinde yer aldıklarını vurgulayan Özarslan, eşlerini ve evlatlarını vatan için feda eden kadınların her daim baş taçları olduğunu vurguladı.
Kadınların eğitimden, sanata, sağlıktan iş hayatına her alanda daha fazla yer almalarını çok önemsediklerinin altını çizen Özarslan, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlarımızın güçlendirilmesi konusunda çok önemli ve çok güçlü adımlar atılmıştır. Ayrımcılık, hak gasbı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reformlar yapıldı. Kooperatifleşmeden, hibe desteklerine halk eğitim kurslarından girişimcilik kurslarına kadar birçok alanda kadınlarımıza destek oluyoruz." diye konuştu.
Sinop'ta şu an itibarıyla 15 kadın kooperatifinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Vali Özarslan, "Şu anda bu kooperatiflerimiz, bu politikalar sayesinde kadınlarımız tarafından istihdama katkı sunuyor. Teşvik, destek olduğu zaman Türk kadınını kimse durduramaz. Yeter ki arkasında bir teşvik, destek olsun, engeller kaldırılsın. 105 kadınımız şu an kooperatiflerin içerisinde, girişimci kadınlarımız. İnanın 20, 30 yıl sonra bu kooperatiflerin içerisinden büyük iş insanları, iş kadınları çıkacak. Ben o dip dalgaları hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından sempozyumun onur konuğu Prof. Dr. Zeynep Mercangöz tarafından "Anadolu arkeolojisinde Cumhuriyet kadınları" konulu sunum yapıldı.
Sempozyum kapsamında ayrıca resim ve el sanatlarından oluşan karma sergi açıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 'Her Şeyin Sebebi Kadın' adlı sempozyum düzenlendi - Son Dakika
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