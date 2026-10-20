Sinop'ta iki adrese düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Sinop'ta iki adrese düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve Durağan'da iki adrese düzenlenen operasyonda aranan 2 firari hükümlünün yakalandığını açıkladı. Uyuşturucu suçundan 7 yıl 6 ay, hayvan hırsızlığından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Sinop'ta işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezi ve Durağan ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi kent merkezinde, hayvan hırsızlığı suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bir kişi de Durağan ilçesinde yakalandı.
İki firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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