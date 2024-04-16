Sinop'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Sinop\'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.

16.04.2024 17:38
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, IPARD III Hibe Destek Programı'nın çiftçilere gelir sağlamak amaçlı olduğunu söyledi.

Programın tamamen bir hibe desteği olmadığına işaret eden Yılmaz, "Destek alabilmek için sizin koşullara uygun durumda olmanız ve bu işi başarmak için kendinize güvenmeniz gerekiyor. Koşulları uygun olmayanlar bu destekten faydalanamaz. Koşullara uygun durumda olmakla proje aşamalarında da hassasiyet göstererek amaca uygun davranılmalı." dedi.

Programda ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural katılımcılara, süt ve besi hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, su ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri işlenmesi, meyve sebze depolama, arıcılık ve bal paketleme, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinin desteklenmesi konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Boyabat, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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