Sinop'ta Kent Meydanı Düzenlemesi - Son Dakika
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Sinop'ta Kent Meydanı Düzenlemesi

Sinop\'ta Kent Meydanı Düzenlemesi

Bakan Kurum, Sinop Kent Meydanı'nda yapılan düzenlemelerle şehrin güzelliklerini artırdıklarını açıkladı.

20.12.2024 15:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop kent meydanında yapılan düzenlemelerle şehrin güzelliğine güzellik kattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ve yapımı tamamlanan Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptıklarına belirten Kurum, "Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlememizle Karadeniz'in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık." ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaştığı videoda açıklamalarına yer verilen TOKİ Uzmanı Ertan Kul da projenin amacının vatandaşların keyifli bir vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarını oluşturmak olduğunu aktararak, "Kentin daha iyi bir şekilde nefes alabilmesi için yeşil alanlarımızı artırdık. Çocuklarımızın burada oyunu oynayabilmesi için çocuk oyun alanları ve vatandaşlarımızın oturup vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarımızı oluşturduk." bilgisini paylaştı.

Kul, projenin devamı sırasında herhangi bir tarihi eser korunması gereken ne kadar önemli yapı varsa bunların bütün hepsini korumak için maksimum hassasiyetle çalıştıklarını da kaydetti.

Videoda iş yeri sahipleri ve vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinop'un tarihi kimliğini ortaya çıkarıp şehre ferah bir meydan kazandırmak için bakanlıkça 2021'de Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi hayata geçirildi.

Proje, Jandarma Genel Komutanlığına ait sosyal tesislerin kentin kullanımına sunulması için yol, rekreaktif alanlar, park alanları, çarşı ve cami yapılarını içerecek şekilde başlatıldı.

İlk etapta Atatürk Caddesi üzerindeki yapıların sokak sağlıklaştırması ve cephe iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ardından 37 bin 500 metrekare alanda yürütülen proje kapsamında 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

Proje kapsamında Sinop Kalesi ve surlarının çevresindeki metruk yapılar temizlendi. Eski ağız ve diş sağlığı merkezi TOKİ'ye devredilerek yıkıldı ve yerine yeni sosyal alanlar yapıldı. Yıkılan iş yerlerinin yerine 23 yeni iş yeri inşa edildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Murat Kurum, Güncel, Çevre, Yaşam, Sinop, Son Dakika

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