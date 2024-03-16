Sinop'ta Lise Öğrencileri Yönetmenleriyle Film Çekiyor - Son Dakika
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Sinop'ta Lise Öğrencileri Yönetmenleriyle Film Çekiyor

Sinop\'ta Lise Öğrencileri Yönetmenleriyle Film Çekiyor

Sinop Anadolu Lisesi'nde görev yapan bir öğretmen, öğrencileriyle birlikte bir sinema filmi çekmeye karar verdi. Öğretmen, Turgut Özakman'ın tiyatro oyunundan uyarladığı filmde öğrencilerini oyuncu olarak kullanıyor. Film, mayıs ayında okulun etkinliğinde gösterime sunulacak.

16.03.2024 12:25  Güncelleme: 12:52
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Sinop'ta bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerinin yönetmenliğini yaptığı sinema filmi için kamera karşısına geçerek oyunculuk hünerlerini sergiliyor.

Sinop Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Celal Şahbenderoğlu, yaklaşık iki yıl önce bir film çekmeye karar verdi.

Yazar Turgut Özakman'ın "Ah şu gençler" adlı tiyatro oyunundan uyarlayarak kaleme aldığı, "Ah şu gençler vizyon" adlı filminin oyuncu kadrosunu öğrencilerinden oluşturan Şahbenderoğlu, filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve kameramanlığını üstlendi.

Gençlik sorunları ve kuşak çatışmalarının anlatıldığı, 10 öğrencinin oyunculuk becerilerini sergilediği filmin, mayıs ayında okulun yıl sonu etkinliğinde gösterime sunulması planlanıyor.

Celal Şahbenderoğlu, AA muhabirine, coğrafya öğretmeni olmasına rağmen öğrencilik yıllarından bu yana tiyatro ve sinemaya ilgi duyduğunu söyledi.

Lise yıllarında çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldığını anlatan Şahbenderoğlu, öğretmenlerinden kendisine kalan sanat mirasını gençlere aktarmaya çalıştığını dile getirdi.

Şahbenderoğlu, iki yıl önce, "Ah şu gençler" adlı tiyatro oyununun filmini yapmaya karar verdiğini belirterek, "Bu benim lise yıllarımda oynadığım çok kıymetli bir tiyatro eseriydi. Uzun zamandır yapmayı düşünüyordum. Sonra elimden geldiğince senaryolaştırdım. Şimdi gençlerle onun çalışmasını yapıyoruz." dedi.

"Öğrencilere danışman öğretmenlik yapmaya çalışıyorum"

Çekimler sırasında öğrencileriyle güzel vakit geçirme fırsatı yakalayarak eğlendiklerinin altını çizen Şahbenderoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bir yönetmen değilim, mümkün olduğunca öğrencilere danışman öğretmenlik yapmaya çalışıyorum. Ben de birçok şeyi onlarla birlikte öğreniyorum aslında. İçimize sinmediğinde çocuklarla, 'Acaba oldu mu olmadı mı?' diye karşılıklı değerlendirerek karar veriyoruz. Aslında ben onların yönetmen olmaları için çabalıyorum. Yanlışı doğruyu ayırt edebilsinler istiyorum. Onlar işe daha çok müdahil oldukları için daha fazla keyif alıyorlar. Burada ben değil, onlar yönetmenlik yapıyor diyebilirim. Ben daha çok kameramanlık yapıyorum."

Filmde rol alan 10. sınıf öğrencisi Belinay Ercan, filmden öğretmenlerinin duyurusu üzerine haberdar olduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla konuşarak filmde oynamaya karar verdiklerini anlatan Ercan, "Daha önce tiyatro oyunlarında rol almıştım. O yüzden hep bu iş sevmiştim. Hocamız böyle bir şey söyleyince daha çok lise anıları biriktirelim diye bu yola girdik. Çekimler sırasında çok zorluk çekmedik. Çünkü birbirimize sürekli yardımcı olduk. Öğretmenimiz de bize çok yardımcı oldu. Keyifli ve eğlenceli anılarımız oldu." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Arda Topaloğlu ise çekimlere arkadaşlarının tavsiyesi üzerine katıldığını dile getirerek, "Tabii ilk başlarda biraz zorlandık. Çünkü heyecan vardı ama şu an rollerimize alışmış durumdayız. Her oyuncu her rolü oynayabiliyor aşağı yukarı. Mayıs ayında bir gösterim olacak. Orada kendimizi izleyeceğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Lise Öğrencileri Yönetmenleriyle Film Çekiyor - Son Dakika

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