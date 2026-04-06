Sinop\'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
E.P. idaresindeki 57 ACK 527 plakalı motosiklet, kent merkezi Bostancılı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 57 ABH 883 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücü E.P. ile arkasında E.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
