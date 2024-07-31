Sinop'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kaza anını sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak kaydettiği tespit edildi.

31.07.2024 16:39
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Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kozkule köyü mevkiinde Mehmet Çadırcıoğlu yönetimindeki 34 HVC 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Aslanoğlu, Yaşar Çadırcıoğlu ve Kemal Akay yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Melek Aslanoğlu buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Kemal Akay'ın yolculuk sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve kaza anını kaydettiği belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika

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