Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.U. idaresindeki 34 FIZ 74 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.A'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan C.A. sağlık ekiplerince, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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