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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Durağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 40 uyuşturucu hap ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
18.12.2023 - 12:16,
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Durağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce bir adrese yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Narkotik, Sinop, Son Dakika

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