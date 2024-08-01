Sinop'ta Yangına Müdahale Eden İtfaiye Erinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Sinop'ta Yangına Müdahale Eden İtfaiye Erinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen bir itfaiye erinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayın Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde gerçekleştiği ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği belirtildi. Sahil Güvenlik helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi de görevliyi bulmak için çalışmalara katılmaktadır.

01.08.2024 23:25
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Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Müdahale sırasında bir itfaiye erinin arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında İlimiz Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye personeli, arazide yüksekten düşmüştür. Görevliyi kurtarmak için olay yerine ivedilikle sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz yönlendirilmiş olup, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığından Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi talep edilmiştir. 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi ile birlikte görevlimizi arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Yangına Müdahale Eden İtfaiye Erinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Yangına Müdahale Eden İtfaiye Erinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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