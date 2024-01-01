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Sinop'ta Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dağtabaklı köyünde çıkan yangında 5 ev zarar gördü ve 2 kişi hayatını kaybetti. Yangına AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın 4 eve daha sıçradı ancak ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında zarar gören evlerin enkazında yapılan arama çalışmalarında Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop\'ta Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 12:57,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ??????

Kaynak: AA
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