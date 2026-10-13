Sinop Türkeli'de balıkçıların bol palamut avı dronla görüntülendi - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de balıkçıların bol palamut avı dronla görüntülendi

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Sinop Türkeli\'de balıkçıların bol palamut avı dronla görüntülendi
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Sinop Türkeli'de 1 Eylül'de başlayan palamut avı sürüyor; balıkçılar küçük teknelerle denize açılıp bol palamut avlıyor. Kasalar dolusu palamut ilçe ve kent genelindeki tezgahlarda tüketiciye sunulurken, av mesaisi dronla kaydedildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların palamut avı mesaisi, dronla görüntülendi.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçıların palamut avı mesaisi devam ediyor.

Türkeli ilçesinde küçük boydaki tekneleriyle limandan denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana dönüyor.

Balıkçılarca avlanan kasalar dolusu palamut, ilçe ve kent genelindeki tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor.

Balıkçıların bölgede sürdürdüğü av mesaisi, dronla kaydedildi.

Kaynak: AA
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