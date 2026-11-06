Sinop Türkeli\'de sağanak sonrası Güzelkent sahilini plastik atık ve odun kapladı

Sinop Türkeli'de sağanak sonrası Güzelkent sahilini plastik atık ve odun kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Türkeli'de iki gündür süren sağanağın ardından derelerden denize taşınan çöpler Güzelkent sahiline vurdu. Sahilde plastik atık ve odun parçaları birikirken, bazı vatandaşlar odunları kışlık yakacak için topladı ve çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanağın ardından sahilin bir bölümü, plastik atıklar ve odun parçalarıyla kaplandı.
Bölgede iki gündür etkili olan sağanağın ardından derelerden denize taşınan çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu.
Bazı vatandaşlar, sahile vuran odun parçalarını kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplayarak evlerine götürdü.
Çoğunluğu plastik atıklardan oluşan çöplerin oluşturduğu olumsuz manzara, dronla görüntülendi.
Sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.
Kaynak: AA
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