Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Sinop\'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan etkinliklerde, Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

16.07.2024 00:04
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde başlayan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Hükümet konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Etkinliklere Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Seyfettin Çil, Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Mikail Özben, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Doğu Kan Altın, Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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