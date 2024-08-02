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Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik komisyonu toplantısı düzenlendi

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, İlçe Emniyet Müdürü Mikail Özben, kurum müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, fabrikalara ait personel servislerinin rastgele yolcu indirme ve bindirmelerinin engellenmesi, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin otogar haricinde yolcu indirme ve bindirme yapılmasının önüne geçilmesi gibi konular görüşüldü.

Alınan kararların Sinop il trafik komisyonu toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.